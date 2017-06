Usain Bolt gewinnt in Ostrava in 10,06 Sekunden

Beim Leichtathletik- Meeting in Ostrava hat Sprint- Superstar Usain Bolt einen ungefährdeten Sieg geschafft. Der achtmalige Olympiasieger aus Jamaika gewann am Mittwochabend auf der ersten Europa- Station seiner Abschiedstournee die 100 Meter in 10,06 Sekunden. Der Weltrekordler will nach den Leichtathletik- Weltmeisterschaften im August in London seine Karriere beenden.