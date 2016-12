USA: Hunderte junge Turner sexuell missbraucht

In den USA sollen nach einem Medienbericht mehrere hundert junge Turner in den vergangenen zwei Jahrzehnten sexuell missbraucht worden sein. Das berichtet die Zeitung "Indystar" in Zusammenarbeit mit "USA Today" am Freitag auf Grundlage von Polizei- und Gerichtsakten. Die genaue Zahl der Mädchen und Burschen bleibt unklar. Es soll um Kinder aus allen Teilen der USA gehen.