US- Open- Drama: Zeppelin abgestürzt! Angst um Pilot

Bei einem der wichtigsten Golf- Turniere der Welt, den US Open in Erin Hills, ist am Donnerstag Nachmittag ein riesiger Zeppelin abgestürzt und in Flammen aufgegangen (siehe Video oben). Der Pilot, der sein Flugobjekt für Werbezwecke rund um den Golfkurs steuerte, sei mit schweren Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.