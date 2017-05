US- Golfstar Tiger Woods in Florida festgenommen!

Woods war Sonntagnacht in Südflorida wegen Autofahrens unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen festgenommen worden. Nach Medienberichten wurde der frühere Weltranglisten- Erste um drei Uhr nahe seines Wohnsitzes in Jupiter Island in Gewahrsam genommen. Immerhin: Wenige Stunden später ließen ihn die Behörden wieder frei.

Foto: APA/EPA/GERRY PENNY

Woods hatte sich im April zum vierten Mal einer Rückenoperation unterziehen müssen. Ein Termin für ein Comeback des 41- Jährigen steht nicht fest. Zuletzt hatte er aber wissen lassen, dass er erstmals seit langer Zeit schmerzfrei sei und mitten in der Rehabilitation stehe.

Woods ist mit 14 Major- Titeln und 79 Siegen auf der US- PGA- Tour einer der erfolgreichsten Golfer der Geschichte - der bisher letzte liegt neun Jahre zurück - und war zu seiner besten Zeit der bestverdienende Sportler der Welt. Laut "Forbes"- Magazin kassierte er als erster Sportler mehr als eine Milliarde US- Dollar.

Foto: AP

Im Alter von gerade einmal 21 Jahren hatte Woods im April 1997 als jüngster Spieler - und erster Schwarzer (!) - das traditionsreiche Masters gewonnen. Mit seinen Erfolgen ließ er TV- Einschaltquoten wie Preisgelder auf der PGA- Tour explodieren.

Foto: AP

In eine Abwärtsspirale geriet Woods nach ersten sportlichen Rückschlägen im Jahr 2010, als seine Ehe geschieden wurde. Zuvor war das Saubermann- Image von Woods praktisch über Nacht zerstört worden. Mehr als ein Dutzend Frauen, überwiegend Bardamen und Callgirls, waren mit pikanten Details über Affären mit dem "Tiger" an die Öffentlichkeit gegangen.