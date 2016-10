Tyson Fury angeblich positiv auf Kokain getestet

Tyson Fury (28) ist laut mehreren englischen Medienberichten in einer Trainingskontrolle in Lancaster am 22. September positiv auf Kokain getestet worden. Der Box- Schwergewichts- Weltmeister nach WBA- und WBO- Version hatte erst vor wenigen Tagen den für den 29.10. vorgesehen gewesenen Revanche- Kampf gegen Wladimir Klitschko ein weiteres Mal absagen müssen - angeblich wegen psychischen Problemen.