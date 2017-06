Triathletin Eva Wutti verletzt sich bei Radunfall

Triathletin Eva Wutti ist am Wochenende bei einem Radtrainingsunfall mit Kfz- Beteiligung leicht verletzt worden. Sie sei von einem Mietwagen, der sie überholt habe, geschnitten und über die Motorhaube des Autos geschleudert worden. Die 28- Jährige kam mit Prellungen glimpflich davon und will wie geplant am 2. Juli in Klagenfurt antreten.