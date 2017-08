Traurig! Mittelstreckler Torrence tot aufgefunden

Torrence wurde in Okinawa in Japan geboren, wuchs aber in den USA auf und bestritt die meisten Wettkämpfe als US- Athlet. Vor den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wechselte der Sohn einer Peruanerin aber die Nation. Im Finale über 5.000 Meter kam er in Rio rund 40 Sekunden hinter dem britischen Sieger Mo Farah als 15. ins Ziel.

Foto: Getty Images