Toronto erkämpft 101:93 gegen Utah im Finish

Der 21- jährige Wiener wurde von Coach Dwane Casey zu Ende des dritten und zu Beginn des vierten Viertels aufs Parkett geschickt. Der Rookie- Center verzeichnete einen Rebound und einen blocked shot. Er selbst blieb ohne Wurfversuch.

Überragender Spieler der Sieger war Kyle Lowry. Der Guard verbuchte 33 Punkte, 16 davon in den letzten zwölf Minuten, die mit 30:20 an die Raptors gingen. DeMar DeRozan steuerte 23 Zähler bei. In der Nacht auf Sonntag ist Toronto bei den Chicago Bulls zu Gast. Danach folgen vier Heimspiele hintereinander.

Für Oklahoma City Thunder sind 49 Punkte von Russell Westbrook zu wenig gewesen. Bei den Houston Rockets setzte es nach einer Aufholjagd im Schlussviertel ein knappes 116:118. James Harden (26) war der erfolgreichste Scorer der Texaner.

Ergebnisse der NBA vom Donnerstag:

Toronto Raptors (mit Jakob Pöltl) - Utah Jazz 101:93

Indiana Pacers - Brooklyn Nets 121:109

Detroit Pistons - Charlotte Hornets 115:114

New Orleans Pelicans - Atlanta Hawks 94:99

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder 118:116

Dallas Mavericks - Phoenix Suns 95:102

Denver Nuggets - San Antonio Spurs 99:127

Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers 118:109