Toronto besiegt Indiana! Pöltl bleibt ohne Punke

Der Guard war es auch, der gemeinsam mit Center Jonas Valanciunas nach der Pause die Weichen auf Sieg stellte. DeRozan verbuchte allein im dritten Abschnitt (34:20 für Toronto) 16 Zähler. Der Litauer trug in dieser Phase der Begegnung zwölf Punkte und 13 Rebounds bei. Am Ende bilanzierte Valanciunas mit 16 Zählern und 17 Rebounds.

Jakob Pöltl kam 14:15 Minuten zum Einsatz. Der 21- jährige Wiener verzeichnete einen Rebound. Er blieb zum zweiten Mal hintereinander ohne Punkte.

Die Washington Wizards unterlagen bei Utah Jazz 88:95 und mussten Rang drei im Osten an Toronto abgeben. Die Kanadier empfangen in der Nacht auf Montag in ihrem vorletzten Heimspiel im Grunddurchgang die Philadelphia 76ers.

Westbrook mit 39. Triple- Double

Russell Westbrook verzeichnete beim 95:100 von Oklahoma City Thunder gegen die San Antonio Spurs das 39. Triple- Double im Spieljahr. Der "MVP"- Kandidat erzielte 32 Punkte, holte 15 Rebounds und verteilte zwölf Assists. Dem Guard bleiben noch sieben Spiele, um den NBA- Rekord von Oscar Robertson zu egalisieren oder sogar zu übertreffen. "The Big O" war 1961/62 in 41 Begegnungen dreifach zweistellig.

Titelanwärter Golden State Warriors feierte mit einem 107:98 gegen die Houston Rockets den zehnten Erfolg in Serie. Die Kalifornier halten als bestes Team der NBA bei nunmehr 62 Siegen, denen lediglich 14 Niederlagen gegenüberstehen.

Ergebnisse der NBA vom Freitag:

Toronto Raptors (mit Jakob Pöltl) - Indiana Pacers 111:100

Charlotte Hornets - Denver Nuggets 122:114

Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 122:105

Boston Celtics - Orlando Magic 117:116

Milwaukee Bucks - Detroit Pistons 108:105 n.V.

Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks 99:90

New Orleans Pelicans - Sacramento Kings 117:89

Miami Heat - New York Knicks 94:98

Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 95:100

Utah Jazz - Washington Wizards 95:88

Golden State Warriors - Houston Rockets 107:98