Topteams Cleveland und Warriors mit Niederlagen

Nach zwölf Siegen in Serie haben die Golden State Warriors in der NBA am Donnerstag eine Niederlage kassiert. Der Finalist der vergangenen Saison unterlag den Houston Rockets daheim 127:132 nach Verlängerung. Erstmals zum zweiten Mal in Folge verlor Titelverteidiger Cleveland, die Cavaliers mussten sich den Los Angeles Clippers klar 94:113 geschlagen geben.