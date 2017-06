Topstars führen Golden State zum zweiten Sieg

Durant war mit 33 Punkten der Topscorer der Partie und beim 14. Sieg in Serie in den Play- offs. Curry erzielte mit 32 Punkten, elf Assists und zehn Rebounds sein erstes Triple- Double in den NBA- Play- offs. Thompson steuerte 22 Zähler bei. Im Gegensatz zum ersten Spiel, in dem Golden State nur vier Ballverluste zu verzeichnen hatte, waren es am Sonntag 20, 13 davon allein in der ersten Hälfte.

Klay Thompson Foto: AP

"Wir haben in der ersten Halbzeit den Ball zu oft abgegeben", sagte Durant nach dem Spiel. "In der zweiten Halbzeit haben wir uns gefangen und versucht, das Spiel einfach zu gestalten. In der Verteidigung haben wir versucht, ihre Würfe zu erschweren". Warriors- Chefcoach Steve Kerr war übrigens wieder mit von der Partie, er hatte sich seit Mitte April wegen massiver Rücken- und Nackenbeschwerden vertreten lassen müssen.

Cavaliers- Star LeBron James erzielte mit 29 Punkten, 14 Assists und elf Rebounds ebenfalls ein Triple- Double und sein egalisierte mit seinem achten Triple- Double in einer Finalserie die Bestmarke des legendären Earvin "Magic" Johnson. Es ist erst das zweite Mal in der NBA- Geschichte und das erste Mal seit 1970, dass zwei Spieler von gegnerischen Mannschaften im selben Play- off- Spiel ein Triple- Double erzielten. Kevin Love und Kyrie Irving brachten es auf 27 und 19 Zähler für die Cavaliers.

Ergebnis, 2. Spiel:

Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 132:113 (Stand 2:0)

3. Spiel am Mittwoch in Cleveland