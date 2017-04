Tirol gewinnt auch zweites Finale gegen Aich/Dob

Hypo Tirol hat am Dienstagabend mit einem 3:1- Heimsieg über Posojilnica Aich/Dob den nächsten Schritt zum zehnten Volleyball- Meistertitel gemacht. Der Titelverteidiger, der schon das erste AVL- Finalduell am Donnerstag 3:1 in Bleiburg gewonnen hatte, dominierte das zweite Match der "best of seven"- Serie vor allem im dritten Satz klar und stellte auf 2:0. Spiel drei folgt am Samstag in Kärnten.