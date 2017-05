Thiam im Siebenkampf knapp am Europarekord vorbei

Besser als Thiam waren in der Geschichte bisher nur US- Weltrekordlerin Jackie Joyner- Kersee (USA) 1988 mit 7.291 und die Schwedin Carolina Klüft 2007 mit 7.032, die damit den Europarekord behielt.

Als beste Österreicherin landete Ivona Dadic am Sonntag mit 6.143 Zählern an der 14. Stelle, sie blieb damit deutlich unter dem von ihr gehaltenen ÖLV- Rekord von 6.408. Die 17- jährige Sarah Lagger als 19. erreichte 6.012 Punkte und kam damit erstmals in ihrer noch jungen Karriere über die 6000er- Marke. Karin Strametz markierte als 23. mit 5.840 ebenfalls persönliche Bestleistung.