Tausende trauern um getötete Tochter von Tyson Gay

"Ich möchte, dass ihr euch liebt, in Frieden lebt und euch gegenseitig beschützt. Das ist es, was Trinity gewollt hätte", betonte Gay bei der Zeremonie vor einer Schule in der US- Stadt Lexington und bedankte sich bei den Menschen für ihre Anteilnahme.

Trinity Gay war nach dem Schusswechsel in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sie ihren schweren Verletzungen erlag. Die Schüsse waren laut Polizei aus zwei Fahrzeugen abgegeben worden. Drei Verdächtige wurden festgenommen.

Trinity Gay wollte in die Fußstapfen ihres Vaters treten und war an der High School Mitglied im Sprintteam. "Sie wollte die schnellste Frau der Welt werden und Gold bei Olympia gewinnen", sagt ihr Vater, der selbst an den vergangenen dreo Olympischen Spielen teilgenommen hat.

Mit Kerzen und Luftballons haben tausende Menschen nun Abschied genommen. Viele Schüler trugen pink- oder lilafarbene Kleidung, die Lieblingsfarbe der 15- Jährigen. Er sei wie betäubt von der Trauer, wurde Gay zitiert: "Das Leben ist kein Zuckerschlecken." In Tränen aufgelöst gab Trinitys Mutter Shoshana Boyd der New York Daily News ein Interview: "Sie war so unschuldig. Ich sollte mein Kind nicht begraben müssen."

