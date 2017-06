Strasser führt beim Race Across America vor Grüner

Der dreifache Sieger Christoph Strasser hat beim Race Across America die mehr als 3.000 m hohen Pässe in den Rocky Mountains als Spitzenreiter in Angriff genommen. Nach zweieinhalb Tagen Fahrzeit und rund einem Drittel der fast 5.000 Kilometer langen Strecke von der West- zur Ostküste der USA führte der Steirer mit rund 160 Kilometern Vorsprung auf seinen Landsmann Patric Grüner.