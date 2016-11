Steuerhinterziehung: Geldstrafe für Ex- ÖOC- General

Der ehemalige Generalsekretär des Österreichischen Olympischen Komitees (ÖOC), Heinz Jungwirth, ist am Dienstag am Landesgericht Korneuburg wegen Steuerhinterziehung in Höhe von fast 1,7 Millionen Euro schuldig gesprochen worden. Der 65- Jährige wurde rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 450.000 Euro verurteilt.