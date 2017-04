Stark! Bernd Wiesberger triumphiert in Shenzhen

Bernd Wiesberger hat seinen fünften großen Sieg in einem Profi- Golf- Turnier eingefahren. Der 31- jährige Burgenländer setzte sich beim zur European Tour zählenden Shenzhen International in China im Stechen auf dem ersten Extra- Loch durch. Wiesberger, der bereits als Führender in den Schlusstag gegangen war, erzielte dort im Gegensatz zu seinem Konkurrenten Tommy Fleetwood (ENG) einen Schlaggewinn.