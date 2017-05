Stark! Alisa Buchinger erobert erneut Gold

"Genial, ich bin nun Europa- und Weltmeisterin. Ich war heute komplett verändert, ganz anders als in der Qualifikation, hatte ein Gefühl der Überlegenheit, das ich am Donnerstag vollkommen vermisst habe", freute sich Buchinger, die vor zwei Tagen schon beinahe in der zweiten Runde gescheitert wäre.

Foto: GEPA

Im Finale ließ die Salzburgerin aber nichts anbrennen. "Sie gab sich wie eine wahre Championesse, zeigte von Anfang an, wer der Chef auf der Matte ist", schilderte ÖKB- Generalsekretär Ewald Roth. 47 Sekunden vor Schluss schaffte Buchinger den ersten Treffer, den Alizee aber im Konter gleich ausglich. Im Finish stellte die Österreicherin dank eines perfekten Mawashi- Geri 30 Sekunden vor dem Ende auf 3:1 und sechs Sekunden vor der Sirene mit einem Ushiro- Geri, ihrer Spezialtechnik, den Endstand her.

Bronze für Plank

Auch Bettina Plank wurde den Erwartungen des Österreichischen Karatebunds (ÖKB) gerecht. Die Vorarlbergerin, die vor zwei Jahren bei der EM in Istanbul Gold geholt hatte, setzte sich am Samstag in der Klasse bis 50 kg im Bronze- Kampf gegen Adriana Crhonkova (CZE) mit 3:0 durch.

Damit haben Alisa Buchinger, die zuvor Gold erobert hatte, und Plank mit Bronze exakt die gleichen Medaillen geholt, wie im vergangenen Oktober bei der Heim- WM in Linz. Im Kampf um Platz drei konnte Plank keinen Treffer landen, doch zehn Sekunden vor Schluss forderte Trainer Juan Luis Benitez den Videobeweis und hatte damit den richtigen Riechen: Plank wurde ein Mawashi- Geri zugesprochen und sie zog auf 3:0 davon.

"Mir ist ein Stein von Herzen gefallen. Ich bin froh, dass sich das Vorjahres- EM- Deja- vu nicht wiederholt hat - als ich das keine Finale verloren hatte", freute sich Plank. Coach Benitez schwärmte: "2015 holte Bettina in der Türkei Gold, in diesem Jahr war sie aber noch stärker."