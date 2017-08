Stadtrat von LA stimmt Olympia- Deal für 2028 zu

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte vor knapp zwei Wochen eine entsprechende Vereinbarung bestätigt, wonach Los Angeles als Gastgeber der Sommerspiele 2028 vorgesehen ist und damit Paris den Vortritt für die Olympischen Spiele 2024 gibt.

Die Organisatoren in LA erhalten laut IOC- Mitteilung eine Zuwendung in Höhe von 1,8 Milliarden Dollar (1,5 Mrd. Euro). Ein Teil der Gelder werde in Programme fließen, um den Jugendsport zu fördern. Die Stadt begrüßte das als eine einmalige Chance, Kinder und Jugendliche in Los Angeles zu fördern.

Budget über fünf Milliarden Euro

Der Bürgermeister von Los Angeles hat das Budget für die Spiele mit insgesamt 5,3 Milliarden Dollar beziffert. Neben dem IOC- Zuschuss setzt er auf Sponsoren und Einkünfte aus dem Kartenverkauf, um den Betrag aufzubringen.

Foto: AP

Der Vertrag muss noch von der Vollversammlung der IOC- Mitglieder am 13. September in der peruanischen Hauptstadt Lima gebilligt werden. Ein Beschluss gilt als Formsache.