Spurs im zweiten Conference- Finale ohne Leonard

Gleichzeitig übte der 68- jährige Erfolgscoach, der das Team aus Texas seit 1996 betreut und schon zu fünf NBA- Titeln (1999, 2003, 2005, 2007, 2014) geführt hat, harte Kritik an Warriors- Center Zaza Pachulia. Dieser hatte im Auftaktmatch am Sonntag nach vier Minuten des dritten Viertels das folgenschwere Foul an Leonard begangen. Ohne ihren Schlüsselspieler, der beim Stande von 78:55 aus Sicht von San Antonio verletzt ausgeschieden war, verloren die Gäste noch 111:113.

"Gefährlich und unsportlich"

Popovich nannte Pachulias Spielweise "gefährlich" und "unsportlich", bevor er sich völlig in Rage redete. "Diese Person (Pachulia, Anm.) hat eine Vorgeschichte mit solchen Aktionen", betonte der dreifache NBA- Trainer des Jahres (2003, 2012, 2014) und unterstellte Pachulia damit Absicht. Der 2,11 Meter große Center hatte Leonard bei einem Jump- Shot unterlaufen und einen Fuß dadurch genau dort platziert, wo der Schütze mit seinem ohnehin schon lädierten linken Fuß landete. Leonard überknöchelte in der Folge so schwer, dass er nicht mehr weiterspielen konnte.

Eine solche Aktion ist für Popovich ein absolutes No- Go, selbst wenn sie aus Unachtsamkeit geschehen sollte. "Wen verdammt noch mal interessiert es, was seine Absicht war? Habt ihr schon von Totschlag gehört? Du landest meines Wissens noch immer im Gefängnis, wenn du (während einer Autofahrt) eine Textnachricht schreibst und am Ende jemanden dadurch tötest, obwohl du das nicht beabsichtigt hast", erklärte der Spurs- Coach. "Alles, was mich interessiert, ist, was ich gesehen habe und was passiert ist. Und die Vorgeschichte verschlimmert diese ganze Situation noch und macht mich sehr, sehr wütend."

Pachulia reagierte umgehend und wies die Kritik von Popovich entschieden zurück. "Ich bin kein dreckiger Spieler", betonte der 33- Jährige. "Ich tat das, was ich zu tun hatte - auf der rechten Seite zu verteidigen und den Schuss zu attackieren. Ich wünschte, er (Leonard) wäre nicht auf meinem Fuß gelandet. Ehrlich gesagt, hatte ich keine Ahnung, dass er auf meinem Fuß gelandet war, bis ich mich umgedreht habe, doch da lag er schon auf dem Boden", erklärte Pachulia, der Leonard schnellstmögliche Genesung wünschte.