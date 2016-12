Sportwelt trauert um Opfer der Berlin- Tragödie

Ö FB-

Superstar David Alaba ist geschockt, seine Worte zur Tragödie: "Sei stark, Berlin!" Hier sein Posting:

Der in Monaco beheimatete Nico Rosberg teilte seine Anteilnahme via Twitter mit. "Meine Gedanken sind bei den Familien und Freunden der Opfer", so der deutsche Formel- 1-Weltmeister.

Muskelprotz Matthias Steiner betet für Berlin und "setzt ein Zeichen gegen den Terror". Der ehemalige deutsche Gewichtheber - geboren in Wien - postete dieses Bild auf Facebook:

Groß war auch der Schock bei Tennis- Legende Boris Becker. "Ich kann es nicht glauben", schrieb der nunmehrige Coach, der sich erst vor Kurzem von seinem Schützling Novak Djokovic getrennt hatte.

Der ehemalige Deutschland- Kicker Michael Ballack zeigt sich fassungslos. "Wieder traurige Nachrichten", twitterte der Ex- Kapitän der Nationalmannschaft.

"Traurig und fassungslos" ist auch der deutsche Klub des österreichischen Erfolgstrainers Peter Stöger. Der 1. FC Köln sprach sein tiefstes Mitgefühl allen Opfern und Angehörigen aus.

Der Bundesliga- Konkurrent aus Dortmund, der am Dienstag im Heimspiel gegen den FC Augsburg ran muss, trauerte ebenfalls mit den Opfern. "Heute ist Spieltag, aber kein Feiertag" - so schnell wird Fußball zur Nebensache.

Mit einer Schweigeminute wird die deutsche Bundesliga bei allen Spielen am Dienstag und Mittwoch der Opfer des Anschlags in Berlin gedenken. Alle Spieler werden zudem mit Trauerflor auflaufen, teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Dienstag mit.

Hier noch weitere Postings zu den schrecklichen Anschlägen in Berlin: