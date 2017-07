Slagter triumphiert auf der zweiten Etappe

Das Finish des 200- km- Teilstücks am Schauplatz der NÖ- Landesausstellung ("Alles was Recht ist") hatte es in sich. Auf den drei 13- km- Runden vor dem Ziel musste jeweils der 20- Prozent- Anstieg in Jasenegg bewältigt werden. Am Ende setzte sich eine Vierer- Gruppe um neun Sekunden ab, in der sich auch der spanische Mitfavorit Miguel Angel Lopez als Dritter befand. Die Österreicher vermochten sich wie schon am Vortag nicht im Vorderfeld zu platzieren. Bester war der Wiener Matthias Krizek als 15.

Denifl war zweimal im Anstieg vorne dabei, am Ende blieb dem Stubaier der 26. Rang, zeitgleich mit dem fünftplatzierten Belgier Vanmarcke. "Es war unrhythmisch, das mag ich nicht so gern", sagte Denifl, "aber es hat schon gepasst." Großschartner wurde 21. und war mit seiner Form weiterhin zufrieden. "Ich habe mich am Schluss richtig gut gefühlt", meinte der Oberösterreicher aus dem CCC- Team. "Ich habe versucht, eine Attacke zu setzen, aber dann ist die Gruppe vorbeigezogen."

Der Niederländer Slagter war 2014 Sechster des Klassikers Lüttich- Bastogne- Lüttich und fühlte sich im südlichen Niederösterreich an die Anstiege in den Ardennen erinnert. Der 28- Jährige schloss den Vorstoß erfolgreich ab, Teamkollege Vanmarcke kontrollierte als Fünfter die Verfolger. Bestplatzierter Österreicher in der Gesamtwertung ist nun Stephan Rabitsch als Dritter, zehn Sekunden hinter Vanmarcke. Sein Teamkollege Markus Eibegger büßte am Dienstag 6:50 Minuten ein und fiel vom dritten Platz weit zurück.

Doch der Steirer Rabitsch machte kein Geheimnis daraus, dass er bei der 69. Auflage nicht auf eigene Rechnung fahren, sondern Riccardo Zoidl in den Bergen unterstützen wird. Einen Helfer im Team Felbermayr Wels hatte Zoidl, der Gewinner von 2013, allerdings am Montagabend verloren. Der Kroate Matija Kvasina wurde nach positiven Dopingtests beim Sieg in einem Etappenrennen Ende Mai in Luxemburg suspendiert.

Zoidl kam im Bezirk Melk mit der 42- köpfigen Verfolgergruppe ins Ziel (34.) und hat in der Gesamtwertung als 28. wie die zwei Mountainbiker Daniel Geismayr (27.) und Hermann Pernsteiner (30.) weiterhin fast zwei Minuten Rückstand. Von den starken Kletterern der WorldTour- Teams haben der Este Rein Taaramäe (Katjuscha) als 16. (+0:30 Min.) und Lopez (Astana) als 18. (+1:29) vor dem Kitzbüheler Horn die beste Ausgangsposition. Zuvor müssen die Radprofis aber am Mittwoch noch 226 Kilometer von Wieselburg ins Innviertel nach Altheim bewältigen.

Das Ergebnis der 2. Etappe (Wien - Pöggstall, 199,6 km):

1. Tom- Jelte Slagter (NED) Cannondale 5:00:08 Stunden

2. Mekseb Debesay (ERI) Team Dimension Data

3. Miguel Angel Lopez (COL) Astana

4. Martijn Tusveld (NED) Roompot alle gleiche Zeit

5. Sep Vanmarcke (BEL) Cannondale +9 Sekunden

6. Clement Venturini (FRA) Cofidis

7. Sven Erik Byström (NOR) Katjuscha

8. Ivan Savitskiy (RUS) Gazprom Rusvelo

9. Manuel Belletti (ITA) Italien- Nationalteam

10. Guillaume Boivin (CAN) Israel Cycling Academy

Weiters:

15. Matthias Krizek (AUT) Tirol Cycling Team

16. Benjamin Brkic (AUT) Tirol Cycling Team

21. Felix Großschartner (AUT) CCC

26. Stefan Denifl (AUT) Aqua Blue Sport

27. Stephan Rabitsch (AUT) Felbermayr Simplon Wels

34. Ricardo Zoidl (AUT) Felbermayr Simplon Wels

39. Daniel Geismayr (AUT) Team Vorarlberg

41. Hermann Pernsteiner (AUT) Amplatz BMC alle gleiche Zeit

Der Stand in der Gesamtwertung:

1. Sep Vanmarcke (BEL) Cannondale 9:31:19 Stunden

2. Andrea Vendrame (ITA) Italien- Nationalteam +7 Sekunden

3. Stephan Rabitsch (AUT) Felbermayr Simplon Wels +10

4. Sven Erik Byström (NOR) Katjuscha +11

5. Ivan Savitskiy (RUS) Gazprom Rusvelo +11

6. Felix Großschartner (AUT) CCC +11

7. Delio Fernandez Cruz (ESP) Delko +12

8. Stefan Denifl (AUT) Aqua Blue Sport +12

9. Clement Venturini (FRA) Cofidis +15

10. Ben O'Connor (AUS) Team Dimension Data +19

Weiters:

27. Daniel Geismayr (AUT) Team Vorarlberg +1:55 Minuten

28. Ricardo Zoidl (AUT) Felbermayr Simplon Wels gleiche Zeit

30. Hermann Pernsteiner (AUT) Amplatz BMC +1:56