SIIIEG! Pöstlberger gewinnt Giro- Auftaktetappe

"Ich bin wirklich glücklich und zufrieden. Das ist natürlich der größte Sieg meiner Karriere. Es war aber auch irgendwie Zufall, um ehrlich zu sein. Wir sind eigentlich auf einen Sprint gefahren. Dann habe ich am Funk gehört, ich soll es alleine versuchen. Ich habe es probiert und es hat funktioniert - ich bin wirklich überwältigt", sagte Pöstlberger. Dem 25- jährigen Oberösterreicher wird am Samstag auf der zweiten Etappe die Ehre zuteil, das begehrte Führungstrikot tragen zu dürfen. "Das ist unglaublich", stellte der auch in der Punktewertung führende Ex- Staatsmeister fest.

Foto: AFP

"Das war nicht geplant, aber so ist der Radsport"

"Das war nicht geplant, aber so ist der Radsport. Irgendwie hat sich alles ganz leicht angefühlt, ich war voll im Flow. Ich habe durchgezogen und mich bei 700 m gewundert, dass immer noch niemand vorbeifährt. Am Ende kam gar niemand mehr und ich habe gewonnen", sagte Pöstlberger. Von Weltmeister und Teamkollege Peter Sagan habe er gelernt, immer die positive Seite zu sehen und Spaß zu haben, erläuterte der gelernte Tischler. Pöstlberger hat neben dem Führungstrikot auch jene für die Punkte- und Nachwuchsfahrerwertung inne. "Ich kann noch gar nicht fassen, was das bedeutet. Ich werde einige Zeit, vielleicht einige Wochen und einige Gläser Wein brauchen, um das zu realisieren." Weil sein Teamkollege Cesare Bendetti im Bergklassement vorne liegt, führt Bora - laut eigenen Angaben als erstes Team in der Geschichte der Grand Tours - alle Wertungen an.

Foto: AFP

Eigentlich war beim weitestgehend flachen Auftakt über 206 km alles auf einen Massensprint hinausgelaufen, nachdem eine Ausreißergruppe im Zielort Olbia eingeholt worden war. Rund 2000 Meter vor dem Ziel ließen die unsortierten Sprintermannschaften dem antretenden Pöstlberger aber einen Vorsprung. Diesen baute der Bora- Profi auf dem Schlussstück sogar noch aus und konnte so bereits einige Meter vor dem Ziel mit dem Jubeln beginnen. Für die schnellen Stars um Caleb Ewan (AUS/Orica) und Andre Greipel (GER/Lotto) blieb nur noch der Sprint um den zweiten Platz.

Foto: AFP

Mit einem ähnlichen Angriff hatte sich Pöstlberger 2012 auch schon den Staatsmeistertitel gesichert. Und 2015 bei der Österreich- Rundfahrt holte er in dieser Manier seinen bis dato letzten Etappensieg. Heuer deutete der 2016 zu Bora gewechselte Schwanenstädter sein Potenzial mit Platz fünf beim belgischen Eintagesrennen E3- Preis Harelbeke bereits an. Nach seinem Coup durfte er sich fast 86 Jahre nach Max Bulla (1931 für einen Tag bei der Tour de France) als zweiter Österreicher das Führungstrikot einer der drei großen Landesrundfahrten überstreifen. Und das gleich bei seinem Debüt in einem dreiwöchigen Rennen.

Bora- Sportdirektor Jens Zemke war überwältigt. "Damit haben wir nicht gerechnet. Lukas sollte eigentlich der vorletzte Anfahrer im Sprint sein, er hat die Situation dann großartig ausgenutzt", sagte Zemke. Mit dem Triumph sei das Giro- Ziel nun frühestmöglich bereits erreicht. "Der Traum war, eine Etappe zu gewinnen. Dass wir das gleich am ersten Tag schaffen, ist großartig. Wir können den Giro jetzt genießen, alles was jetzt kommt ist Draufgabe." Auch Teamkollege Gregor Mühlberger freute sich mit. "Das Rosa Trikot ist fantastisch und das auch noch beim 100. Giro, das ist unglaublich", meinte der auf Rang elf gelandete Mühlberger über den Coup seines oberösterreichischen Landsmannes.

Foto: AP

Die erste Etappe der Jubiläumsauflage war ohne die unter Dopingverdacht stehenden Italiener Stefano Pirazzi und Nicola Ruffoni in Szene gegangen. Das Duo aus dem Bardiani- Team war am Vorabend suspendiert worden. Auch der Platz des vor knapp zwei Wochen im Training tödlich verunglückten Michele Scarponi blieb im Gedenken an den ehemaligen Giro- Sieger frei. Seine zwei Landsmänner hatten in der Vorwoche positive Tests auf das Wachstumshormon- Peptid GHRP abgegeben. Die B- Proben stehen noch aus. Pirazzi und Ruffoni drohen Sperren von bis zu vier Jahren. Ihr Teamchef Bruno Reverberi betonte, dass er und der Rennstall nichts mit den mutmaßlichen Dopingvergehen zu tun hätten.

Das Ergebnis der 1. Etappe: (Alghero - Olbia, 206 km):

1. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora 5:13:35 Std.

2. Caleb Ewan (AUS) Orica

3. Andre Greipel (GER) Lotto

4. Giacomo Nizzolo (ITA) Trek

5. Sacha Modolo (ITA) UAE

6. Kristian Sbaragli (ITA) Dimension Data

7. Jasper Stuyven (BEL) Trek

8. Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data

9. Sam Bennett (IRL) Bora

10. Phil Bauhaus (GER) Sunweb

11. Gregor Mühlberger (AUT) Bora

Weiters:

32. Georg Preidler (AUT) Sunweb

36. Patrick Konrad (AUT) Bora

55. Felix Großschartner (AUT) CCC, alle gleiche Zeit

Der Stand in der Gesamtwertung:

1. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora 5:13:25 Std.

2. Caleb Ewan (AUS) Orica +0:04 Min.

3. Andre Greipel (GER) Lotto +0:06

4. Pawel Brutt (RUS) Gazprom +0:08

5. Giacomo Nizzolo (ITA) Trek +0:10

6. Sacha Modolo (ITA) UAE

7. Kristian Sbaragli (ITA) Dimension Data

8. Jasper Stuyven (BEL) Trek

9. Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data

10. Sam Bennett (IRL) Bora

Weiters:

12. Gregor Mühlberger (AUT) Bora

33. Georg Preidler (AUT) Sunweb

37. Patrick Konrad (AUT) Bora

56. Felix Großschartner (AUT) CCC, alle gleiche Zeit

Steckbrief von Lukas Pöstlberger

Geboren: 10. Jänner 1992 in Vöcklabruck

Wohnort: Schwanenstadt

Familienstand: verheiratet

Größe/Gewicht: 1,82 m/70 kg

Team: Bora- hansgrohe (GER)

hansgrohe (GER) Erfolge: 2012 - Staatsmeister Straßenrennen; 2015 - Sieg 7. Etappe der Österreich- Rundfahrt, Gesamtwertung An Post Ras in Irland; 2016 - Sieg 4. Etappe Oberösterreich- Rundfahrt; 2017 - Fünfter E3- Preis Harelbeke, Sieg 1. Etappe und Rosa Trikot Giro d'Italia

Staatsmeister Straßenrennen; 2015 Sieg 7. Etappe der Rundfahrt, Gesamtwertung An Post Ras in Irland; 2016 Sieg 4. Etappe Rundfahrt; 2017 Fünfter Preis Harelbeke, Sieg 1. Etappe und Rosa Trikot Giro d'Italia Bisherige Teams: 2011- 2013 Wels Gourmetfein; 2014- 2015 Tirol Cycling; seit 2016: Bora