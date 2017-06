Sepp Straka mit 69er- Runde bester Österreicher

Straka hat im Vorjahr das Studium an der University of Georgia in Athens abgeschlossen und absolviert in der Heimat seinen einzigen Start auf der Europa- Tour. Der Doppelstaatsbürger lebt wie sein Bruder Sam seit mehr als zehn Jahren in den USA und ist dort auf der unter der PGA- Tour angesiedelten web.com- Tour engagiert, wo er zuletzt in Mexiko einen siebenten Platz erreicht hat. Im Tullnerfeld rangierte er bei seinem vierten Start vorerst an achter Stelle.

Durch zwei Bogeys auf den letzten zwei Löchern ließ sich Straka die gute Stimmung nicht verderben. "Das ist nicht das, was ich wollte, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Score von drei unter Par", erklärte Straka.

Wiesberger: "Kein Beinbruch"

Auch Mitfavorit Bernd Wiesberger vergab im Finish ein besseres Score. Nach einem Doppelbogey am vorletzten Loch schrieb der Burgenländer eine 70er- Runde an, gab sich aber dennoch halbwegs zufrieden. "Das ist kein Beinbruch, ich bin besser gestartet als bei meinem Sieg 2012."