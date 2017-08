Seidl/Winter gewinnen Österreicher- Duell

Robin Seidl und Tobias Winter sind das dritte österreichische Herren- Team im Sechzehntelfinale der Wiener Heim- WM im Beachvolleyball. Die beiden besiegten am Mittwoch in einem von vier Play- off- Matches von Gruppendritten um den Aufstieg unter die letzten 32 ihre Landsleute Thomas Kunert/Christoph Dressler auf dem Center Court 2:0 (23,20). Die Zulosung in den K.o.- Raster erfolgte noch am Mittwoch.