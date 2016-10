Schwimm- Star Lochte startet Hollywood- Karriere

In Kalifornien sind die Dreharbeiten zu der Komödie "A Little Something for Your Birthday" mit Sharon Stone (58) bereits angelaufen. Nun soll der "Basic Instinct"- Star sportliche Verstärkung erhalten. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet, soll der US- Schwimmstar Ryan Lochte (32) in seiner ersten Spielfilmrolle mitwirken.