Schwimm- Olympiasiegerin Inge de Bruijn nackt im TV

"Er soll süß, charmant lustig und ein bisschen mysteriös sein." Schwimm- Star Inge de Bruijn hat konkrete Vorstellungen von ihrem Traummann. Um ihn zu finden, geht die 43- Jährige auch gleich den direkten Weg. Nackt zeigt sich die Holländerin im heimischen TV in der Dating- Show "Adam sucht Eva". Mit ihrem Körper dürfte die Blondine also keine Probleme haben. Auch Ex- Tennis- Profi Daniel Köllerer war 2016 in der Nackt- Show mit dabei.

Inge de Bruijn eroberte bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney drei Goldmedaillen (100 m Schmetterling, sowie 50 m und 100 m Freistil). In Athen 2004 folgte der vierte Triumph (50 Meter Freistil). Zudem hat die Niederländerin fünf Weltmeistertitel in der Tasche.

Vera Lischka, Kronen Zeitung/red