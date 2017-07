Schock: Athlet stirbt beim Ironman in Klagenfurt

Riesenschock im österreichischen Sport! Beim Ironman Austria am Sonntag in Klagenfurt ist ein Teilnehmer zu Tode gekommen. Um wen es sich handelt, ist noch unbekannt. Aber der Athlet sei auf der Radstrecke plötzlich zusammengebrochen, medizinisch versorgt und anschließend per Hubschrauber in ein Krankenhaus transportiert worden, gaben die Veranstalter bekannt. Dort dürfte der Athlet allerdings leider verstorben sein.