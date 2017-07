Schock: Athlet stirbt beim Ironman in Klagenfurt

Riesenschock im österreichischen Sport! Beim Ironman Austria (3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Marathon) am Sonntag in Klagenfurt ist ein Teilnehmer zu Tode gekommen. Ein 58- jähriger Sportler aus dem Bezirk Wiener Neustadt ist auf der Radstrecke von seinem Bike gefallen. Er wurde sofort medizinisch versorgt und per Hubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Dort kam aber leider jede Hilfe zu spät.