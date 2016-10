Ryder Cup: Europas Golfer vor Einzeln klar hinten

Europas Golfer starten mit drei Punkten Rückstand in die Einzel beim Ryder Cup. Der Titelverteidiger verlor am Samstag (Ortszeit) im Hazeltine National Golf Club im US- Bundesstaat Minnesota drei der vier Nachmittagspartien im Modus Fourballs gegen Gastgeber USA und liegt vor dem Abschlusstag 6,5:9,5 zurück.