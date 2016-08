Russland auch für Paralympics 2018 gesperrt?

Russland ist nicht nur von den bevorstehenden Sommer- Paralympics in Rio de Janeiro (7. bis 18. September), sondern auch von den Winter- Paralympics 2018 (9. bis 18. März) in Pyeongchang (Südkorea) ausgeschlossen worden. Diese jüngste Bestrafung durch das Internationale Paralympische Komitee (IPC) gab das Paralympische Komitee Russlands (RPC) am Montag in Moskau bekannt. Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) hat der Darstellung des russischen Verbandes jedoch widersprochen.