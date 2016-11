Rugby- Ass reißt sich beinahe den Finger ab!

Denn der 31- jährige Australier, der seit 2015 für die im Londoner Stadtteil Twickenham beheimateten Harlequins nicht nur seine Finger- Knochen hinhält, wollte trotz der schmerzhaften Verletzung nach einem unglücklichen Sturz eigentlich weitermachen. Mit einem Tapeverband!

An Schmerzen wäre das offenbar nicht gescheitert - Problem war allerdings, dass der Finger an einer Stelle rechtwinkelig abgebogen war, an der er das eigentlich nicht hätte sein dürfen. Da konnte der innovativste Physiotherapeut nichts ausrichten.

Erst im Krankenhaus konnte das Malheur wieder gerichtet werden, wie ein Tweet von Horwill noch aus dem Behandlungszimmer zeigt (siehe oben). Allerdings: Eine Zukunft als Hand- Model sieht der 2,00- Meter- Riese für sich nach der Verletzung eher nicht mehr…