Rückkampf Joshua vs. Klitschko Ende Oktober?

Das Management des britischen Schwergewichts- Boxweltmeisters Anthony Joshua hat Wladimir Klitschko den 28. Oktober als Rückkampf- Termin vorgeschlagen. Der 41- jährige Ex- Weltmeister aus der Ukraine, der Joshua am 29. April vor 90.000 Zuschauern in London durch Technischen K.o. in der elften Runde unterlegen war, hat sich allerdings noch nicht entschieden, ob er seine Karriere fortsetzt.