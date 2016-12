Cristiano Ronaldo ist "Europas Sportler des Jahres 2016". In einer Umfrage der polnischen Nachrichtenagentur PAP unter 27 Nachrichtenagenturen Europas setzte sich der Portugiese mit 204 Punkten 24 Zähler vor dem schottischen Tennis- Weltranglistenersten Andy Murray sowie 68 Punkte vor dem ungarischen Schwimmstar Katinka Hosszu durch. (Im Video oben sehen Sie Ronaldos Botschaft an die Kinder in Syrien.)