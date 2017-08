Remis gegen Irland besiegelt Österreichs Abstieg!

Schade, Österreichs Hockey- Herren haben den EM- Klassenerhalt nicht geschafft! Die rot- weiß- rote Auswahl erreichte am Sonntag in Amsterdam in der Abstiegsgruppe gegen Olympiateilnehmer Irland ein 2:2 (1:1) und belegte damit unter acht Teams den siebenten Gesamtrang. Wie Polen (1 Punkt/1:2 gegen Spanien) muss Österreich (3 Punkte) aber absteigen. Spanien (7) und die Iren (4) bleiben oben.