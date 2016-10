Rad- WM: Sagan verteidigt Titel im Straßenrennen

Die Vorentscheidung fiel trotz der fehlenden topografischen Schwierigkeiten bei der ersten Straßen- WM im Nahen Osten früh. Auf Initiative der Belgier bildete sich bei Temperaturen an die 40 Grad und teils heftigem Seitenwind in der katarischen Wüste die entscheidende Spitzengruppe schon 180 km vor dem Ziel. Am Ende kämpften nur gut 20 Fahrer um den WM- Titel, mit dem besten Ende für Sagan. Der letzte Champion, der vor Sagan seinen Titel verteidigen konnte, war 2007 in Stuttgart der Italiener Paolo Bettini gewesen.

"Ich glaube das nicht, ich stehe immer noch unter Schock. Ich bin sehr glücklich, denn als sich die Gruppe spaltete, war ich der letzte Fahrer, der es noch in die erste geschafft hat", sagte Sagan. Dies gelang u.a. den Fahrern der großen Radsportnationen Deutschland (mit den Favoriten Andre Greipel und Marcel Kittel), Frankreich (Nacer Bouhanni) und Spanien nicht, sie wurden allesamt überrumpelt.

Haller und Eisel ohne Chance

Die Österreicher Marco Haller und Bernhard Eisel spielten ebenfalls früh keine Rolle mehr. Haller kämpfte lange in der ersten Verfolgergruppe, entscheidende Akzente nach vorne gab es aus der Gruppe aber nicht. Er kam mit 5:26 Minuten Rückstand als 34. ins Ziel. Eisel lag bereits früh weit zurück und beendete das Rennen nicht. Nur 53 wurden gewertet, 199 standen auf der Startliste.

Die Hitze war wie schon an den vergangenen Tagen ein entscheidender Faktor. Extra- Motorräder hatte die UCI ins Rennen geschickt, um die Fahrer mit Wasser zu versorgen. Dazu versuchten die Radprofis mit Eiswesten den Körper zu kühlen. Auf eine Streckenverkürzung hatte der Weltverband allerdings verzichtet. UCI- Chef Brian Cookson verwies darauf, dass in der WorldTour wie etwa bei der Tour Down Under ähnliche Verhältnisse herrschen.

Enttäuschend war erneut der Zuschauerzuspruch. Sind sonst bei Weltmeisterschaften Hunderttausende Fans auf den Beinen, trauten sich diesmal nur mehrere hundert Zuschauer in den Zielbereich. Die Weltmeisterschaften 2017 gehen in Bergen (Norwegen) in Szene, 2018 folgt Innsbruck als Schauplatz.