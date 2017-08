Quotenhit! 1,9 Millionen sahen Beach- WM im TV

So wurden in Summe an den zehn Veranstaltungstagen mehr als 170.000 BesucherInnen auf der Wiener Donauinsel gezählt. An zwei Tagen war der Besucherandrang so groß, dass sogar das Gelände vorübergehend gesperrt werden musste. Insgesamt 86 unterschiedliche Stände und Attraktionen begeisterten rund um den Center Court.

Das Damen- Finale verfolgten im deutschen Fernsehen 1,5 Millionen ZuseherInnen, das entspricht einem Marktanteil von 13,5 Prozent.Beim Herren- Finale am Sonntag waren unglaubliche 440.000 ÖsterreicherInnen live dabei. In Summe haben alleine im ORF 1,887 Millionen Menschen die WM verfolgt. Das entspricht einem Viertel der österreichischen Gesamtbevölkerung.

Auch online hat die Beach- WM voll eingeschlagen: 10.000.000 Video- Views der Beach auf den Social- Media- Kanälen sind unglaubliche Werte.