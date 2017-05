Pöstlberger verliert Topplatzierung auf 4. Etappe

Jungels, der dem kolumbianischen Sprinter Fernando Gaviria einen Tag nach dem ersten Giro- Ruhetag die Spitzenposition entriss, wurde im auf 1892 Meter Höhe gelegenen Ziel mit 29 Sekunden Rückstand Siebenter. Im Gesamtklassement liegt der Quick- Step- Fahrer sechs Sekunden vor dem britischen Tagesdritten Geraint Thomas (Sky). Polanc war zusammen mit drei weiteren Fahrern früh ausgerissen und wurde schließlich mit seinem zweiten Giro- Etappensieg nach 2015 belohnt.

Gaviria hatte schon vor Beginn der 18 Kilometer langen Schlusssteigung auf den Ätna, der zuletzt im März Feuer gespuckt hatte, Schwierigkeiten, den Schnellsten zu folgen. Lokalmatador Vincenzo Nibali wagte nur eine - erfolglose - Attacke drei Kilometer vor dem Ziel. Zusammen mit dem kolumbianischen Mitfavoriten Nairo Quintana liegt der Bahrain- Merida- Kapitän in der Gesamtwertung zehn Sekunden hinter Jungels.

Bora- Profi Pöstlberger hatte mit der Entscheidung nichts zu tun, er kam mit über 21 Minuten Rückstand am Ätna an und fiel in der Gesamtwertung von Platz 3 auf 100 zurück (+21:14). Bester des österreichischen Giro- Quintetts ist nun Pöstlbergers Teamkollege Patrick Konrad als 52. (10:26). Am Mittwoch steht die fünfte Etappe von Pedara ins sizilianische Messina (159 km) auf dem Programm, ehe der Jubiläums- Giro seine Fortsetzung auf dem italienischen Festland findet.

Nibali- Helfer Moreno disqualifiziert

Der Spanier Javier Moreno wurde übrigens nach der 4. Etappe des Giro d'Italia disqualifiziert. Der Fahrer des Team Bahrain und Helfer von Vincenzo Nibali, dem zweifachen Giro- Sieger, war während des Rennens mit dem Italiener Diego Rosa aneinandergeraten und hatte diesen gestoßen, wie TV- Bilder belegen.

Das Ergebnis der 4. Etappe (Cefalu - Ätna, 181 km):

1. Jan Polanc (SLO) UAE 4:55:58 Stunden

2. Ilnur Sakarin (RUS) Katjuscha +19 Sekunden

3. Geraint Thomas (GBR) Sky +29

4. Thibaut Pinot (FRA) FDJ

5. Dario Cataldo (ITA) Astana

6. Tom Dumoulin (NED) Sunweb

7. Bob Jungels (LUX) Quick- Step

8. Adam Yates (GBR) Orica

9. Bauke Mollema (NED) Trek

10. Vincenzo Nibali (ITA) BRN, alle gleiche Zeit

Weiters:

61. Georg Preidler (AUT) Sunweb +10:16 Minuten

67. Gregor Mühlberger (AUT) Bora +10:45

69. Patrick Konrad (AUT) Bora, gleiche Zeit

109. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora +21:43

147. Felix Großschartner (AUT) CCC +25:37

Der Stand in der Gesamtwertung:

1. Bob Jungels (LUX) Quick- Step 19:41:56 Stunden

2. Geraint Thomas (GBR) Sky +6 Sekunden

3. Adam Yates (GBR) Orica +10

4. Vincenzo Nibali (ITA) BRN

5. Domenico Pozzovivo (ITA) AG2R

6. Nairo Quintana (COL) Movistar

7. Tom Dumoulin (NED) Sunweb

8. Bauke Mollema (NED) Trek

9. Mikel Landa (ESP) Sky

10. Thibaut Pinot (FRA) FDJ, alle gleiche Zeit

Weiters:

52. Patrick Konrad (AUT) Bora +10:26 Minuten

54. Gregor Mühlberger (AUT) Bora, gleiche Zeit

55. Georg Preidler (AUT) Sunweb +11:01

100. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora +21:14

129. Felix Großschartner (AUT) CCC +26:22