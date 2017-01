Pittsburgh Steelers lassen Dolphins baden gehen

Die Pittsburgh Steelers haben als drittes Team das Play- off- Viertelfinale der National Football League (NFL) erreicht. Die Mannschaft um Quarterback Ben Roethlisberger besiegte im Wild- Card- Game am Sonntag (Ortszeit) die Miami Dolphins problemlos 30:12. In der Runde der letzten acht spielen die Steelers am kommenden Sonntag bei den Kansas City Chiefs, die in Runde eins ein Freilos hatten.