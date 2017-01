Oklahoma- Star Westbrook weiter auf Rekordkurs

Damit hat der US- Amerikaner bereits nach 42 Spielen seine Marke aus der Saison 2015/16 egalisiert. Letztmals kam Earvin "Magic" Johnson von den Los Angeles Lakers 1981/82 auf 18 Triple Doubles. Den Rekord an Triple Doubles in einer Saison hält Oscar Robertson mit 41 (1961/62). "Mir ist das alles egal, ich will nur gewinnen", erklärte Westbrook nach dem Match.

Neben Westbrook gehört auch James Harden von den Houston Rockets zu den Favoriten für die Auszeichnung als bester Spieler der Saison. Der 27- Jährige musste beim 105:119 bei den Minnesota Timberwolves die erste Niederlage nach zuletzt neun Siegen hinnehmen. 33 Punkte und 12 Assists von Harden waren für die Rockets zu wenig.

Richtig zur Sache ging es beim 117:108- Heimsieg der Boston Celtics gegen die Washington Wizards. Nach der Begegnung kam es noch auf dem Spielfeld zu Handgreiflichkeiten zwischen Spielern beider Teams. Laut "ESPN" wurden zur Sicherheit fünf Polizisten aus Boston zwischen die Kabinen der Wizards und Celtics postiert.