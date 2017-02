Ohne Jakob Pöltl: 30. Saisonsieg für Toronto

Zum Matchwinner avancierte Kyle Lowry. Der Guard erzielte nicht nur 33 Punkte und verteilte zehn Assists, er sorgte 4,3 Sekunden vor dem Ende der Overtime im Air Canada Centre auch für den alles entscheidenden Korb. Der litauische Center Jonas Valanciunas verzeichnete mit 20 Zählern und zwölf Rebounds ebenfalls ein Double- Double. Beim Gegner erzielte Guard Jrue Holiday 30 Punkte. Pelicans- Center Anthony Davis war mit 18 Zählern und 17 Rebounds doppelt zweistellig.

Der zweite Sieg in den vergangenen acht Spielen änderte freilich nichts daran, dass die Raptors den zu Ende gegangenen Jänner mit einer 8:9- Bilanz beendet und damit erstmals seit März 2015 (7:8) in einem Monat mehr Spiele verloren als gewonnen haben. Der Februar beginnt mit fünf Partien in den ersten acht Tagen äußerst intensiv. Treffpunkt für den Abflug nach Boston, wo bereits in der Nacht auf Donnerstag (MEZ) mit den Celtics der derzeit unmittelbare Gegner um Platz zwei in der Eastern Conference wartet, war bereits 90 Minuten nach Ende des Spiels gegen New Orleans.

NBA- Ergebnisse:

Toronto Raptors - New Orleans Pelicans 108:106 n.V.

Washington Wizards - New York Knicks 117:101

Houston Rockets - Sacramento Kings 105:83

San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 108:94

Portland Trail Blazers - Charlotte Hornets 115:98

Los Angeles Lakers - Denver Nuggets 120:116