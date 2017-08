Österreichs Hockey- Team holt gegen Polen 1:1

Österreichs Hockey- Nationalteam hat am Freitag bei der A- EM in Amsterdam in Gruppe C gegen Polen 1:1 (1:0) gespielt. Das ÖHV- Tor erzielte Michael Körper (30.). In diesem Pool gegen den Abstieg war es der zweite Punkt für das ÖHV- Team, nachdem ein Zähler vom 2:2 in der Gruppe gegen Spanien mitgenommen worden war. Ihr letztes Spiel haben die Österreicher am Sonntag (11 Uhr) gegen Irland.