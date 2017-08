Österreichs Hockey- Team holt bei EM ersten Punkt

Nach der 1:4- Niederlage zum Auftakt gegen Belgien hat Österreichs Hockey- Nationalteam bei seiner Rückkehr auf A- EM- Ebene am Montag gegen Spanien ein 2:2 (0:0) erreicht und den ersten Punkt in Amsterdam geholt. Nach dem Führungstreffer durch Stürmer Michael Körper in der 35. Minute drehte der Gegner durch Iglesias (47.), Romeu (51.) die Partie, in der Schlussminute glich Körper für Österreich aus.