ÖHB- Spieler Alex Hermann ab Sommer bei HSG Wetzlar

Der BHC verliert damit im Sommer das Zwillingsgespann Maximilian und Alexander Hermann. ÖHB- Teamkapitän Max Hermann unterschrieb bereits Ende November beim VfL Gummersbach.

Das ÖHB-Team bei der WM 2015 in Katar Foto: GEPA

Der 25- jährige Linzer hat in dieser Saison bereits 50 Treffer für den Bergischen HC, bei dem Viktor Szilagyi als Sportdirektor tätig ist, erzielt. "Ich bin froh, dass es mit dem Wechsel zur HSG Wetzlar geklappt hat. In den Gesprächen mit dem Trainerteam und der Vereinsführung konnte ich erste, sehr positive Eindrücke über den Verein und sein professionelles Umfeld gewinnen. Ich freue mich sehr auf die nächsten zwei Jahre im Trikot der HSG Wetzlar und die tollen Fans in der Rittal Arena", betont Alexander Hermann. Für das österreichische Nationalteam bestritt der Oberösterreicher 63 Spiele und erzielte 88 Tore.