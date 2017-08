ÖBV- Herren starten mit Sieg in WM- Vorqualifikation

Österreichs Basketball- Herren sind am Mittwochabend mit einem Sieg in die Vorqualifikation zur WM 2019 (Gruppe B) gestartet. Sie bezwangen Albanien in Tirana deutlich 79:51 (40:21). Rasid Mahalbasic und Jakob Pöltl waren mit je 22 Punkten die Topscorer der ÖBV- Auswahl.