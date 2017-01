NFL: New England und Atlanta erreichen Semifinale

Überragend beim Sieg der Patriots war Running Back Dion Lewis, der mit einem Laufspiel, als Passempfänger und mit einem Kick- off Return drei Touchdowns erzielte. Das Team um Quarterback Tom Brady, der sich bei zwei Touchdown- Pässen auch zwei Ballverluste leistete, stellte einen Rekord auf, stand zuvor doch kein anderer NFL- Klub sechsmal in Folge in einem Conference- Finale.

Dion Lewis Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Maddie Meyer

"Wir müssen besser spielen, wir haben viele Bälle verloren", gab sich Brady nicht vollends zufrieden. "Es ist cool, im sechsten Jahr in Folge das Conference- Finale zu erreichen, es wäre aber noch cooler, das nächste Spiel zu gewinnen", fügte der 39- Jährige aus Kalifornien an.

Durch das Aus der Texans ist klar, dass sich auch im 51. Versuch das Heim- Team nicht für die Super Bowl qualifizieren kann. Das große Finale wird am 5. Februar in Houston ausgetragen. Die Patriots, die beste Mannschaft des Grunddurchgangs, spielen am kommenden Sonntag gegen den Sieger der Begegnung Kansas City Chiefs gegen die Pittsburgh Steelers. Die Partie wurde aufgrund des verheerenden Wintersturms "Jupiter", der bis Sonntagvormittag vier Todesopfer forderte, auf Montag, 2.20 Uhr MEZ, verschoben.

Ryan überragend

In der National Football Conference (NFC) überzeugte bei den Atlanta Falcons vor allem Quarterback Matt Ryan. Der MVP- Kandidat warf sein Team mit vier Touchdown- Pässen und insgesamt 338 Yards fast im Alleingang ins Conference Finale. Für Atlanta war es der erste Play- off- Sieg seit dem 13. Jänner 2012, auch damals hatte man sich in der Divisional- Runde gegen die Seahawks durchgesetzt.

"Wir waren nicht perfekt, wir haben einige Fehler gemacht, aber die Konsequenz, die wir gezeigt haben, war den ganzen Tag über wirklich, wirklich gut. Ich war stolz, wie wir gespielt haben", sagte Ryan. Im Kampf um das Finale warten am nächsten Sonntag die Dallas Cowboys oder die Green Bay Packers, die ihr Viertelfinalspiel am Sonntag (22.40 Uhr) austragen.

NFL- Ergebnisse, Divisional Play- off (Viertelfinale):

Atlanta Falcons - Seattle Seahawks 36:20

New England Patriots - Houston Texans 34:16

Sonntag:

Dallas Cowboys - Green Bay Packers (22.40 Uhr)

Kansas City Chiefs - Pittsburgh Steelers (Mo. 02.20 Uhr)