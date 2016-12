NBA: Westbrook- Gala - Lakers würdigen O'Neal

Basketball- Superstar Russell Westbrook hat am Mittwoch Oklahoma City Thunder mit 42 Punkten zum 121:110- Sieg bei den New Orleans Pelicans geführt. Vor allem im Finish trumpfte der 1,91 m große Guard, der auch noch zehn Rebounds und sieben Assists verbuchte, mit elf Zählern in Serie groß auf und entschied damit die Partie zugunsten der Gäste.