NBA- Star James wurde Opfer von Rassismus- Attacke

James war während des Zwischenfalls nicht zu Hause, hieß es in dem Bericht weiter. Die Schmierereien wurden am frühen Morgen entdeckt und anschließend überstrichen, schrieb die "Times".

Das Anwesen von LeBron James Foto: AP

James spielt beim NBA- Champion Cleveland Cavaliers. Mit seinem Team steht er erneut in den Finals um die Meisterschaft der nordamerikanischen Profiliga NBA. Die erste Partie der Best- of- Seven- Serie gegen die Golden State Warriors steigt am Freitag (3.00 Uhr MESZ) im kalifornischen Oakland. James nutzt seine Bekanntheit unter anderem dazu, sich gegen Rassismus und Diskriminierung einzusetzen.