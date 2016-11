NBA: Pöltl feiert mit Toronto dritten Saisonsieg

Pöltl hatte in Washington keinen einzigen Wurfversuch. Bei noch 8:08 Minuten im vierten Viertel musste der 2,13 Meter große Center nach dem sechsten persönlichen Foul vorzeitig vom Parkett.

Die Kanadier stellten ihren dritten Saisonerfolg dank eines 21:11- Laufs in den letzten sechs Spielminuten sicher. Topscorer war einmal mehr DeMar DeRozan mit 40 Punkten (Saisonschnitt aktuell 36,3). Kyle Lowry steuerte 18 Zähler bei. John Wall (33 Punkte, elf Assists) führte die weiterhin sieglosen Wizards an. Toronto trifft im nächsten Spiel in der Nacht auf Samstag im Air Canada Centre auf Miami Heat.