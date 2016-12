NBA: Pöltl erlebt Toronto- Erfolg von der Bank aus

Jakob Pöltl muss auf seinen zehnten NBA- Einsatz warten. Der 21- jährige Wiener erlebte das 120:105 der Toronto Raptors gegen die Memphis Grizzlies in der Nacht auf Donnerstag (MEZ) einmal mehr nur von der Bank aus. Die Kanadier machten das Dutzend an Siegen in der laufenden Saison voll.